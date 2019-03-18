أخبار مصر | نصيحة هامة من "القوى العاملة" للعاملين بإيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصيحة هامة من "القوى العاملة" للعاملين بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، بزيارة مجموعة من العمال المصريين اللذين يعملون في مجال الشحن والتفريغ في مدينة "الكومو"، فضلا عن زيارة إحدى الشركات المتخصصة في مجال الأدوات الصحية بمدينة ميلانو للاطمئنان على أحوالهم والتعرف علي مشاكلهم عن قرب للعمل على حلها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن هذه الزيارات جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.

وأشار إلى أن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، التقي فى إطار زياراته الميدانية مع العمالة المصرية بمجموعتين من العمال المصريين، الأولي تعمل في مجال الشحن والتفريغ، والثانية في مجال الأدوات الصحية للاطمئنان عليهم والتعرف علي المشاكل التي تواجههم والعمل علي حلها، فضلا عن ابداء النصح والمشاورة لهم واطلاعهم علي المستجدات من قوانين وقرارات وزارة العمل والضمان الاجتماعي، والتأكيد عليهم بالالتزام بالخضوع لمظلة التأمينات الإيطالية للحصول علي المزايا المادية والاجتماعية والصحية التي توفرها الدولة الايطالية لمن يخضع للتأمينات والالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وكذلك أبداء النصح لهم بعدم التوقيع علي شيكات أو وإيصالات أمانه مقابل الالتحاق بالعمل.

وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي فى خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي.

مشاكل الصيادين المصريين في اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي

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أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.

