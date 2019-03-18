أخبار مصر | تعرف على أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019 بمسابقة وزارة "التضامن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019 بمسابقة وزارة "التضامن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1 المنيا الأولى على الجمهورية سعدية ثابت فلتية حنا الله 2 الأقصر الثانية على الجمهورية أمل جرجس مسعد قلته 3 الدقهلية الثالثة على الجمهورية وفاء سيد أحمد محمد سيد 4 الجيزة الأولى على المحافظة نادية محمد عبد الحميد علي 5 أسيوط الأولى على المحافظة آمال يعقوب كامل حنا 6 الفيوم الأولى على المحافظة سامية عبد العظيم أحمد محمد 7 القليوبية الأولى على المحافظة عصمت مهدي محمد خفاجي 8 الإسماعيلية الأولى على المحافظة حنان حسن مسلم حسن 9 بورسعيد الأولى على المحافظة سلوى عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن 10 الغربية الأولى على المحافظة شادية سالم سالم جادو 11 كفر الشيخ الأولى على المحافظة زوزو بهي الدين رزق دراز 12 السويس الأولى على المحافظة نعيمة محمود على محمد 13 دمياط الأولى على المحافظة سومة زكي رشوان شريف 14 بنى سويف الأولى على المحافظة هوايده سيد أحمد محمد 15 البحر الأحمر الأولى على المحافظة زينب عبد الكريم محمد خليل 16 جنوب سيناء الأولى على المحافظة نحوي محمد عبد المقصود نجم Advertisements 17 أسوان الأولى على المحافظة فايزة أحمد الضوي علي 18 سوهاج الأولى على المحافظة نجاة موسى علي أحمد 19 مرسى مطروح الأولى على المحافظة حميدة علي سعيد عبد القادر 20 الوادي الجديد الأولى على المحافظة أميمة محمد إمام عبد الله 21 الإسكندرية الأولى على المحافظة حنان عبد السلام محمد مصطفى 22 القاهرة الأولى على المحافظة نوال جاد حسن عبد الرحيم 23 قنا الأولى على المحافظة حسانية علي أبو بكر عبد المولى 24 الشرقية الأولى على المحافظة سنية درويش مصطفى عمر 25 المنوفية الأولى على المحافظة نادية محمدى سعد أحمد 26 البحيرة الأولى على المحافظة نبيلة محمد عبد الصمد بركات 27 شمال سيناء الأولى على المحافظة أميرة هليل عبد اللطيف سمحان 28 أسوان الأم البديلة الأولي زينب عبد الغفور مختار أحمد 29 البحيرة الأم من ذوى الاحتياجات الخاصة الأولى نوال أحمد محمود خفاجي 30 الجيزة الأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة الأولى هدى أحمد سيد حسن 31 القاهرة الأم المثالية للقوات المسلحة نبيلة شحاتة محمد 32 القاهرة الأم المثالية للداخلية سعاد مصطفى جامع الرفاعي

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