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أخبار مصر | تعرف على أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019 بمسابقة وزارة "التضامن"

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1

المنيا

الأولى على الجمهورية

سعدية ثابت فلتية حنا الله

2

الأقصر

الثانية على الجمهورية

أمل جرجس مسعد قلته

3

الدقهلية

الثالثة على الجمهورية

وفاء سيد أحمد محمد سيد

4

الجيزة

الأولى على المحافظة

نادية محمد عبد الحميد علي

5

أسيوط

الأولى على المحافظة

آمال يعقوب كامل حنا

6

الفيوم

الأولى على المحافظة

سامية عبد العظيم أحمد محمد

7

القليوبية

الأولى على المحافظة

عصمت مهدي محمد خفاجي

8

الإسماعيلية

الأولى على المحافظة

حنان حسن مسلم حسن

9

بورسعيد

الأولى على المحافظة

سلوى عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن

10

الغربية

الأولى على المحافظة

شادية سالم سالم جادو

11

كفر الشيخ

الأولى على المحافظة

زوزو بهي الدين رزق دراز

12

السويس

الأولى على المحافظة

نعيمة محمود على محمد

13

دمياط

الأولى على المحافظة

سومة زكي رشوان شريف

14

بنى سويف

الأولى على المحافظة

هوايده سيد أحمد محمد

15

البحر الأحمر

الأولى على المحافظة

زينب عبد الكريم محمد خليل

16

جنوب سيناء

الأولى على المحافظة

نحوي محمد عبد المقصود نجم

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17

أسوان

الأولى على المحافظة

فايزة أحمد الضوي علي

18

سوهاج

الأولى على المحافظة

نجاة موسى علي أحمد

19

مرسى مطروح

الأولى على المحافظة

حميدة علي سعيد عبد القادر

20

الوادي الجديد

الأولى على المحافظة

أميمة محمد إمام عبد الله

21

الإسكندرية

الأولى على المحافظة

حنان عبد السلام محمد مصطفى

22

القاهرة

الأولى على المحافظة

نوال جاد حسن عبد الرحيم

23

قنا

الأولى على المحافظة

حسانية علي أبو بكر عبد المولى

24

الشرقية

الأولى على المحافظة

سنية درويش مصطفى عمر

25

المنوفية

الأولى على المحافظة

نادية محمدى سعد أحمد

26

البحيرة

الأولى على المحافظة

نبيلة محمد عبد الصمد بركات

27

شمال سيناء

الأولى على المحافظة

أميرة هليل عبد اللطيف سمحان

28

أسوان

الأم البديلة الأولي

زينب عبد الغفور مختار أحمد

29

البحيرة

الأم من ذوى الاحتياجات الخاصة الأولى

نوال أحمد محمود خفاجي

30

الجيزة

الأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة الأولى

هدى أحمد سيد حسن

31

القاهرة

الأم المثالية للقوات المسلحة

نبيلة شحاتة محمد  

32

القاهرة

الأم المثالية للداخلية

سعاد مصطفى جامع الرفاعي

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الكلمات الدلائليه
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