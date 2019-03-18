مصر | تجديد حبس 14 متهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 14 متهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين تجديد حبس 14 متهما 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

والمتهمون في القضية هم كل من محمود متولي، وشريف صبرة، ومحمد البيلي، وحازم أبو الحديد، وأحمد ناجي، وأحمد عبد الله، وكريم زيدان، وخالد رمضان، والشيماء عبد الحميد، وأشرف أحمد، ومحمد حسن، ورضا فتح الباب، ورضوان شحرور، ومصطفى عبد الوهاب.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 30 مارس لنظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.