مصر | دعوى أمام "القضاء الإداري" تطالب بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد المتهمين بالإرهاب "فورا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوى أمام "القضاء الإداري" تطالب بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد المتهمين بالإرهاب "فورا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الهاداري بالقاهرة، قيدت برقم 36234 لسنة 73 قضائية، أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار يسري الشيخ، طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بإرتكاب أعمال إرهابية.

وذكر محمود في دعواه، أنه بعد إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم بثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 ، شنت الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولى حربا ارهابية ضد الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشأت والممتلكات العامة والخاصة ، وتأمرت الجماعة الارهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية لإسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الارهابية البشعة التى اسقطت المئات من الشهداء والالاف من المصابين .

وأضاف محمود فى دعواه ، أن جرائم الجماعة الإرهابية فجعت الآلاف من الأسر المصرية ، بل والمصريين جميعا الذين ينتظرون القصاص لشهدائهم من هؤلاء القتلة ، مضيفا أن المؤسسة العسكرية والداخلية أحبطت العديد من العمليات الإرهابية ، وتم ألقاء القبض على الكثير من هؤلاء الارهابين وصدرت ضدهم أحكام نهائية وباتة بالإعدام من المحاكم المصرية ، وأصبحت الأحكام واجبة النفاذ بعد استنفاذ جميع طرق الطعن القانونية، وخاصة أن من بين الصادر ضدهم أحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ قيادات فاعلة فى جماعة الاخوان الارهابية ، ولازالوا حتى هذه اللحظة يحرضون على الدولة المصرية من داخل السجون .

وتابع محمود ، انه تقدم بهذه الدعوى وبصفة مستعجلة لتنفيذ أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ الصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال ارهابية .