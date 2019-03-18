مصر | حبس عاطل ضبط بحوزته 600 جرام حشيش في البساتين

أصدرت نيابة البساتين الجزئية، قرارا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها.

وتمكنت وحدة مباحث قسم الشرطة من ضبط "عمرو. م"، 36 سنة، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية "سلاح بدون ترخيص" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام ومبلغ مالى

وبمواجهته اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي صدرت قرارها السابق.

بسبب خلافات الجيرة.. عاطلين يطعنا آخر بسلاح أبيض بالأميرية



ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على عاطلين طعنوا جارهم بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة بالأميرية.

وتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عاطلين بطعن جارهم بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محروس.م"، و"محمد.م"، وبسؤالهما اعترفا بتعديهما على "طارق. م" بسبب خلافات نشبت بينهما وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الأمن العام يضبط مختطفي طفل بسبب خلافات مع والده بالأقصر

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، من ضبط 4 أشخاص من مرتكبى واقعة إختطاف طفل لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل، وإعادته سالمًا إلى أهليته بالأقصر.

وتلقى مركز شرطة إسنا بلاغا من سيد أ. م- تاجر، ومُقيم بدائرة المركز، بإتهامه " مساعد.م.ع" تاجر "، بأنه وراء قيام مجهول يستقل دراجة نارية بخطف نجله "محمد، 4 سنوات " من أمام مسكنه لسابقة وجود خلافات مالية بينهما ومطالبته له بسداد مبلغ 700 ألف جنيه نظير معاملات تجارية بينهما، وسابقة تهديده بخطف أحد أبنائه.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالأقصر وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من: مساعد م. ى "تاجر "، محمد ن. ع "عاطل"، عبدالوهاب ع. أ "مزارع"، محمود ع. ع "مزارع"، يونس م. ى، "عاطل"وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا المتهم الخامس.

وبمواجهة المتهم الأول أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وقرر أنه دائن لوالد الطفل المختطف بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، نظير مشاركتهما فى التجارة، وإتفاقه مع المتهم الثانى على إختطاف نجل المبلغ، وفى سبيل ذلك قام بإعطائه مبلغ 1800 جنيه ودراجة نارية خاصة به لإستخدامها فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهة باقى المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتم إعادة الطفل إلى أهليته سالمًا (جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.