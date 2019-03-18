مصر | ضبط "مدرس" استولى على 540 ألف جنيه من 3 مواطنين بزعم توظيفها بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "مدرس" استولى على 540 ألف جنيه من 3 مواطنين بزعم توظيفها بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح مالية.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام المدعو "أشرف.ع.أ" (مدرس) مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بالنصـب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت نحو 540 ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، ووجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.