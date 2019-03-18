مصر | ضبط "مدرس" استولى على 540 ألف جنيه من 3 مواطنين بزعم توظيفها بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "مدرس" استولى على 540 ألف جنيه من 3 مواطنين بزعم توظيفها بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح مالية.
وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام المدعو "أشرف.ع.أ" (مدرس) مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بالنصـب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت نحو 540 ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وأكدت التحريات صحة البلاغ، ووجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأمن العام يضبط مختطفي طفل بسبب خلافات مع والده بالأقصر
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، من ضبط 4 أشخاص من مرتكبى واقعة إختطاف طفل لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل، وإعادته سالمًا إلى أهليته بالأقصر.
وتلقى مركز شرطة إسنا بلاغا من سيد أ. م- تاجر، ومُقيم بدائرة المركز، بإتهامه " مساعد.م.ع" تاجر "، بأنه وراء قيام مجهول يستقل دراجة نارية بخطف نجله "محمد، 4 سنوات " من أمام مسكنه لسابقة وجود خلافات مالية بينهما ومطالبته له بسداد مبلغ 700 ألف جنيه نظير معاملات تجارية بينهما، وسابقة تهديده بخطف أحد أبنائه.
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالأقصر وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من: مساعد م. ى "تاجر "، محمد ن. ع "عاطل"، عبدالوهاب ع. أ "مزارع"، محمود ع. ع "مزارع"، يونس م. ى، "عاطل"وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا المتهم الخامس.
وبمواجهة المتهم الأول أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وقرر أنه دائن لوالد الطفل المختطف بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، نظير مشاركتهما فى التجارة، وإتفاقه مع المتهم الثانى على إختطاف نجل المبلغ، وفى سبيل ذلك قام بإعطائه مبلغ 1800 جنيه ودراجة نارية خاصة به لإستخدامها فى إرتكاب الواقعة.
وبمواجهة باقى المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتم إعادة الطفل إلى أهليته سالمًا (جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.