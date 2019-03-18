مصر | "رأتها مع عشيقها".. أم تعذب طفلتها حتى الموت خشية افتضاح أمرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رأتها مع عشيقها".. أم تعذب طفلتها حتى الموت خشية افتضاح أمرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس ربة منزل 15 يوما بتهمة تعذيب طفلتها حتى الموت بمنطقة دار السلام.

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم دار السلام بلاغا من مفتش الصحة باشتباه في وفاة طفلة أحضرتها أسرتها، لاستخراج تصريح الدفن، بعد أن اكتشف وجود آثار تعذيب واعتداء على جسد الطفلة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين من التحريات أن الطفلة تدعى آية، ٦ سنوات، قد تعرضت للتعذيب حتى الموت على يد والدتها ٤٢ سنة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بعد أن هددتها بفضح أمرها لوجودها مع عشيقها داخل شقتها بدار السلام، كما قررت في اعترافاتها أن طليقها قد انفصل عنها بسبب سوء سلوكها إلا أن طفلتها ظلت مقيمة معها.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسها 4 أيام وتم التجديد.