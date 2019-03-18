مصر | "رأتها مع عشيقها".. أم تعذب طفلتها حتى الموت خشية افتضاح أمرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رأتها مع عشيقها".. أم تعذب طفلتها حتى الموت خشية افتضاح أمرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعود الواقعة عندما تلقى قسم دار السلام بلاغا من مفتش الصحة باشتباه في وفاة طفلة أحضرتها أسرتها، لاستخراج تصريح الدفن، بعد أن اكتشف وجود آثار تعذيب واعتداء على جسد الطفلة.
وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين من التحريات أن الطفلة تدعى آية، ٦ سنوات، قد تعرضت للتعذيب حتى الموت على يد والدتها ٤٢ سنة.
وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بعد أن هددتها بفضح أمرها لوجودها مع عشيقها داخل شقتها بدار السلام، كما قررت في اعترافاتها أن طليقها قد انفصل عنها بسبب سوء سلوكها إلا أن طفلتها ظلت مقيمة معها.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسها 4 أيام وتم التجديد.
الأمن العام يضبط مختطفي طفل بسبب خلافات مع والده بالأقصر
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، من ضبط 4 أشخاص من مرتكبى واقعة إختطاف طفل لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل، وإعادته سالمًا إلى أهليته بالأقصر.
وتلقى مركز شرطة إسنا بلاغا من سيد أ. م- تاجر، ومُقيم بدائرة المركز، بإتهامه " مساعد.م.ع" تاجر "، بأنه وراء قيام مجهول يستقل دراجة نارية بخطف نجله "محمد، 4 سنوات " من أمام مسكنه لسابقة وجود خلافات مالية بينهما ومطالبته له بسداد مبلغ 700 ألف جنيه نظير معاملات تجارية بينهما، وسابقة تهديده بخطف أحد أبنائه.
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالأقصر وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من: مساعد م. ى "تاجر "، محمد ن. ع "عاطل"، عبدالوهاب ع. أ "مزارع"، محمود ع. ع "مزارع"، يونس م. ى، "عاطل"وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا المتهم الخامس.
وبمواجهة المتهم الأول أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وقرر أنه دائن لوالد الطفل المختطف بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، نظير مشاركتهما فى التجارة، وإتفاقه مع المتهم الثانى على إختطاف نجل المبلغ، وفى سبيل ذلك قام بإعطائه مبلغ 1800 جنيه ودراجة نارية خاصة به لإستخدامها فى إرتكاب الواقعة.
وبمواجهة باقى المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتم إعادة الطفل إلى أهليته سالمًا (جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.