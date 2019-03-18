مصر | حبس تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وتعود التفاصيل حسبما جاء في الأوراق الرسمية وردت معلومات، لمباحث قسم شرطة حلوان، تفيد بقيام كل من "فؤاد أحمد.ع"، و"علي س"، و"محمد. س"، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.
وبإعداد الاكمنه اللازمة والانتقال تبين صحة ماورد من معلومات ضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الحفر، وتبين قيامهم بعمل حفرة بعمق 4 أمتار، وعثر بحوزتهم على أداوت التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.
حرر المحضر اللازم واخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
حبس ١٠ متهمين في نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، بحبس 10 متهمين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون، واستخدام مواقع التواصل لنشر أخبار كاذبة.
والمتهمون كلا من عادل عبد السلام، ومحمود حامد، وشيماء سعيد، ورشا عبد الرحمن، وعبد الله محمود، وأحمد حمدي، وسعيد بدر الدين، ومحمد خالد، ومعاذ سعيد، وأحمد الغزاوي.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.