مصر | حبس تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بحلوان

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أمرت نيابة حلوان الجزئية، حبس 3 أشخاص، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار قديم بـالعزبة البحرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود التفاصيل حسبما جاء في الأوراق الرسمية وردت معلومات، لمباحث قسم شرطة حلوان، تفيد بقيام كل من "فؤاد أحمد.ع"، و"علي س"، و"محمد. س"، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.

وبإعداد الاكمنه اللازمة والانتقال تبين صحة ماورد من معلومات ضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الحفر، وتبين قيامهم بعمل حفرة بعمق 4 أمتار، وعثر بحوزتهم على أداوت التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.

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