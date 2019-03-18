مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما 900 جرام استروكس وحشيش بمصر القديمة والبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما 900 جرام استروكس وحشيش بمصر القديمة والبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط مباحث القاهرة، في القبض على عاطلين بحوزتهما 300 جرام استروكس و600 جرام حشيش بمنطقتي مصر القديمة والبساتين.

ووردت معلومات لضباط مباحث المخدرات بالقاهرة مفادها قيام "زينهم. ز"، 36 سنة، سبق اتهامه في 5 قضايا آخرها "مخدرات" بالاتجار في المواد المخدرة وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته (كمية من نبات الأستروكس المخدر وزنت 300 جرام- مبلغ مالي – هاتف محمول).

وفي البساتين تمكنت وحدة مباحث قسم الشرطة من ضبط "عمرو. م"، 36 سنة، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية "سلاح بدون ترخيص" وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام- مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.