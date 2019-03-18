مصر | داخل ملعب كرة قدم.. نجار مسلح يقتل عاملا بعد مشادة كلامية بينهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل ملعب كرة قدم.. نجار مسلح يقتل عاملا بعد مشادة كلامية بينهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط أحد الاشخاص لاتهامه في واقعة الاعتداء على عامل مما أدى إلى وفاته.

وتبلغ لمركز شرطة سمنود من إحدى المستشفيات بوصول المدعو "طه.ط.ط"، س 18، عامل بمصنع، ومقيم بدائرة المركز، مصاب (بجرح طعني) ووفاته.

وبالانتقال والفحص، وبسؤال والده المدعو "طه.ط.ع"، سن 47، عامل، ومقيم بذات الناحية حيث اتهم كلٍ من: "أحمد.م.ع"، سن 18، نجار مسلح، وعبدالعزيز.م.ع"، شقيق الأول، سن 17، نجار مسلح، ومقيمان بذات الناحية، بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابته، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما، أثناء تواجدهم بملعب كرة قدم بالقرية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "عبدالعزيز.م.ع"، المتهم الثاني.

وعقب تقنين الإجراءت تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة للخلافات المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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