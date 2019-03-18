مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية بمشاركة إدارة البحث الجنائى قيام كلٍ مـن: "رضا.أ.م" سن 38 - عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا سبق ضبطه فى (5) قضايا (سرقه – مخدرات – هروب من السجن ) ، آخرهم قضية (سرقه)، "أحمد.م.أ" - سن 35 - صاحب محل هواتف محمولة ، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات الخاصة بهم بنطاق مدينة طنطا بأسلوب كسر الزجاج.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبـط المتهمان ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهم الإجرامى وأقرا بإرتكاب (7) وقائع سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب ، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأمن العام يضبط مختطفي طفل بسبب خلافات مع والده بالأقصر
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، من ضبط 4 أشخاص من مرتكبى واقعة إختطاف طفل لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل، وإعادته سالمًا إلى أهليته بالأقصر.
وتلقى مركز شرطة إسنا بلاغا من سيد أ. م- تاجر، ومُقيم بدائرة المركز، بإتهامه " مساعد.م.ع" تاجر "، بأنه وراء قيام مجهول يستقل دراجة نارية بخطف نجله "محمد، 4 سنوات " من أمام مسكنه لسابقة وجود خلافات مالية بينهما ومطالبته له بسداد مبلغ 700 ألف جنيه نظير معاملات تجارية بينهما، وسابقة تهديده بخطف أحد أبنائه.
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالأقصر وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من: مساعد م. ى "تاجر "، محمد ن. ع "عاطل"، عبدالوهاب ع. أ "مزارع"، محمود ع. ع "مزارع"، يونس م. ى، "عاطل"وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا المتهم الخامس.
وبمواجهة المتهم الأول أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وقرر أنه دائن لوالد الطفل المختطف بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، نظير مشاركتهما فى التجارة، وإتفاقه مع المتهم الثانى على إختطاف نجل المبلغ، وفى سبيل ذلك قام بإعطائه مبلغ 1800 جنيه ودراجة نارية خاصة به لإستخدامها فى إرتكاب الواقعة.
وبمواجهة باقى المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتم إعادة الطفل إلى أهليته سالمًا (جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.