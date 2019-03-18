مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" بالغربية

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بتمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية بمشاركة إدارة البحث الجنائى قيام كلٍ مـن: "رضا.أ.م" سن 38 - عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا سبق ضبطه فى (5) قضايا (سرقه – مخدرات – هروب من السجن ) ، آخرهم قضية (سرقه)، "أحمد.م.أ" - سن 35 - صاحب محل هواتف محمولة ، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات الخاصة بهم بنطاق مدينة طنطا بأسلوب كسر الزجاج.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبـط المتهمان ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهم الإجرامى وأقرا بإرتكاب (7) وقائع سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب ، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.