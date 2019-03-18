مصر | ضبط راكب بمطار القاهرة لمحاولته تهريب 370 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط راكب بمطار القاهرة لمحاولته تهريب 370 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط الراكب "محمود.ح.ع"، مواليد 1986، ومقيم بمحافظة المنوفية، وذلك حال إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة لإحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول العربية، حيث لوحظ وجود إجسام معتمة داخل إحدى حقائبه وبتفتيشها عُثر بداخلها على مبالغ مالية بلغت (369,800 – ثلاثمائة وتسعة وستون ألف وثمانمائة جنيهاً مصرياً) وذلك بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة بحوزته بقصد شراء إكسسوارت محمول من الخارج لبيعها بالأسواق المحلية بالبلاد، والاستفادة من فارق الأسعار وذلك بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.