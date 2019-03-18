مصر | ضبط عاطل خلال محاولته سرقة "توك توك" بالإكراه من صاحبه بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل خلال محاولته سرقة "توك توك" بالإكراه من صاحبه بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة أمن القليوبية، في ضبط أحد الأشخاص، حال شروعه في سرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائده.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الخانكة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط "محمود ج.ر"، سن 16 ، عاطل، ومقيم أبو زعبل بدائرة مركز الخانكة ، وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار ) حال قيامه بالشروع فى سرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها "محمود.م.م"، سن 15، سائق ، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ، وإحداث إصابته بجرح قطعى بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤال المصاب قرر قيام المتهم باستيقافه أثناء سيره بناحية مسطرد بقصد توصيله إلى منطقة أبو زعبل بدائرة مركز الخانكة، وحال وصولهما للطريق المشار إليه فوجئ بقيام المتهم المذكور بالتعدى عليه بالضرب والشروع فى سرقة المركبة.

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكاب الواقعة ، وحيازته للسلاح الناري بقصد ممارسة نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.