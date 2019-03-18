مصر | حبس ١٠ متهمين في نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس ١٠ متهمين في نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، بحبس 10 متهمين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون، واستخدام مواقع التواصل لنشر أخبار كاذبة.

والمتهمون كلا من عادل عبد السلام، ومحمود حامد، وشيماء سعيد، ورشا عبد الرحمن، وعبد الله محمود، وأحمد حمدي، وسعيد بدر الدين، ومحمد خالد، ومعاذ سعيد، وأحمد الغزاوي.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

المتهمان بالشروع في قتل سائق توكتوك بالنهضة: قيدناه ووضعناه خلف أحد المصانع

استمعت نيابة السلام، لأقوال المتهمين بالشروع فى قتل سائق "توك توك" لسرقته بمنطقة النهضة بالسلام وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث عن تاريخهما الإجرامي.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين وهم كلا من"ع. م "21 سنة عاطل، و " ن.م" 23 سنة، عاطل، اعترفا باستدراجهما "تامر .م " سائق، لسرقة الـ"توك توك" الخاص به.

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وأدلى المتهمان بأنهما طلبوا من المجنى عليه الحضور معهما لنقل "مطبخ خشب" صغير أعلى التوك توك من داخل أحد المخازن بمنطقة المحمودية، وبحضور المجنى عليه برفقتهما ضباه وشرعا فى قتله فأحدثا بجسده إصابات وطعنات متفرقة كما قيداه ووضعاه خلف أحد المصانع وفرا بالتوك توك هاربين.

وأكد المواطن "خالد.م" أنه أثناء عودته من عمله شاهد المجنى عليه ملقى أرضا ومقيد اليدين والقدمين والدماء تنزف منه فنقله إلى مستشفى السلام التخصصي.

وكشف المجنى عليه، بأنه ظل ليله كاملة مقيد وملقى خلف المصنع، مع سرقة المعتدين عليه لـ "التوك توك " والهاتف المحمول و 450 جنيه.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط متهمين اثنين بقتل سائق توك توك وتمزيق جثته بمنطقة النهضة، حيث كشفت المعاينة أن المجني عليه تعرض لعدة طعنات بسلاح أبيض بهدف السرقة.

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغًا من أهالي بمنطقة النهضة بالعثور على جثة شاب بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة، وكشفت معاينة العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أن المجني عليه سائق "توك توك"، سدد مجهولون طعنات متفرقة لجسده، واستولوا على التوك التوك.

ورجحت المعاينة من طريقة العثور على الجثة، أن المجني عليه قاوم سارقيه، مما دفهم للتخلص منه والعثور عليه ممزق الجثة، خاصة الجزء العلوي والوجه والرقبة.

وكلف اللواء أشرف الجندي مدير المباحث بتشكيل فريق بحث عال المستوى لتحديد هوية الجناة، والقبض عليهم، حيث أسفرت جهود الرائد حسن بكري، رئيس المباحث، ومعاونه محمد عبد العاطي عن ضبط متهمين اثنين أثناء اختبائهما في منطقة حلوان، وتكثيف الجهود لضبط متهمة هاربة.