مصر | ضبط 725 ألف جنيه بحوزة راكب قبل تهريبها إلى مسقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 725 ألف جنيه بحوزة راكب قبل تهريبها إلى مسقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة الأمن بمطار القاهرة الدولي اليوم، من ضبط مبالغ مالية قبل تهريبها وذلك أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط العمانية المتجهة إلى مسقط.

وقال مصدر أمني إن الخدمة المعنية (نقطة التفتيش الأولى) من إدارتى (البحث الجنائى - تأمين الركاب) اشتبهت في أحد المسافرين أثناء مرور الحقائب على الجهاز، حيث تبين وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، وبفتحها وتفتيشها عثر مخبأ بداخلها بين طيات بعض المناشف القطنية كبيرة الحجم على مبلغ مالى قدرة 725000 جنيه مصرى، مخالفا بذلك قانون النقد المصري.

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.