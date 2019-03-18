الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. وشبورة كثيفة

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طقس معتدل يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود، اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى - العظمى القاهرة 14 24 شبين الكوم 13 24 طنطا 13 23 دمنهور 11 22 الإسكندرية 12 21 بلطيم 12 21 مطروح 10 19 السلوم 10 23 سيوة 8 24 بورسعيد 12 20 دمياط 12 21 الزقازيق 12 24 الإسماعيلية 10 25 السويس 11 24 العريش 10 21 رفح 10 20 رأس سدر 13 24 نخل 5 22 نويبع 15 Advertisements درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى - العظمى

القاهرة 14 24

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 23

دمنهور 11 22

الإسكندرية 12 21

بلطيم 12 21

مطروح 10 19

السلوم 10 23

سيوة 8 24

بورسعيد 12 20

دمياط 12 21

الزقازيق 12 24

الإسماعيلية 10 25

السويس 11 24

العريش 10 21

رفح 10 20

رأس سدر 13 24

نخل 5 22

نويبع 15 25

طابا 10 23

كاترين 5 19

الطور 14 25

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 26

مرسى علم 15 25

الفيوم 10 24

بني سويف 10 24

المنيا 8 25

أسيوط 9 25

سوهاج 10 26

قنا 10 27

الأقصر 12 28

أسوان 13 29

أبو سمبل 13 28

الوادي الجديد 12 28

شلاتين 17 26

أبو رماد 17 25 اقرأ أيضا| 7 طرق لتهوية المنزل في الشتاء.. فتح النوافذ مهم الأرصاد: فصل الشتاء انتهى.. ومفيش مطر تاني

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