انت الان تتابع انتصار السيسي: إفريقيا والعرب يزخران بعقول مستنيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتصار السيسي في ملتقى أسوان

دعت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى تشجيع وتنمية مهارات العقول المستنيرة والمتفردة التي تزخر بها المنطقتان الإفريقية والعربية، قائلة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "سعدت كثيرا بما تم مناقشته خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، والتي أثبتت أن إفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة، التي علينا جميعا أن نتكاتف ونسعى جاهدين لتمكينهم وتوفير الفرص اللازمة لتشجيعهم وتنمية مهاراتهم".

وأشات السيسي، في تدوينة لها، أمس الأحد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على هامش ملتقى الشباب العربي والإفريقي المنعقد حاليا في أسوان، التي تم اختيارها لتكون عاصمة الشباب الإفريقي والعربي للعام الجاري، بمواهب وطاقات الشباب العربي والإفريقي القادر على خلق الفرص، قائلة: "لطالما كانت قارتنا الإفريقية