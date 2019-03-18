انت الان تتابع السياحة: مد فترة السماح للشركات لتسجيل الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حجاج - صورة أرشيفية

أعلن مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، عن أن وزارة السياحة قررت مد فترة السماح لشركات الحج السياحي، والتي قامت بتفعيل إيصالات جدية الحجز الخاصة بها، حتى الموعد المحدد لها أمس الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم السماح لشركات الحج السياحي بتسجيل أسماء حجاجها، وذلك على البوابة الموحدة لقطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وذلك حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وأعلنت مصر للطيران بدء تلقي طلبات حجز من قبل شركات السياحةً لموسم الحج هذا العام، وذلك اعتبارا من يوم 3 مارس الجاري، وحتى موعد أقصاه 15 أبريل القادم، حيث يمكن لشركات السياحة تقديم طلباتهم إلى إدارة الحج والعمرة التابعة للشركة ومقرها أبراج أغاخان بشبرا.وقال مصدر، إن "شركات السياحة تقدم طلبات الانضمام

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