السياحة: مد فترة السماح للشركات لتسجيل الحجاج

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حجاج - صورة أرشيفية
أعلن مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، عن أن وزارة السياحة قررت مد فترة السماح لشركات الحج السياحي، والتي قامت بتفعيل إيصالات جدية الحجز الخاصة بها، حتى الموعد المحدد لها أمس الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم السماح لشركات الحج السياحي بتسجيل أسماء حجاجها، وذلك على البوابة الموحدة لقطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وذلك حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.
وأعلنت مصر للطيران بدء تلقي طلبات حجز من قبل شركات السياحةً لموسم الحج هذا العام، وذلك اعتبارا من يوم 3 مارس الجاري، وحتى موعد أقصاه 15 أبريل القادم، حيث يمكن لشركات السياحة تقديم طلباتهم إلى إدارة الحج والعمرة التابعة للشركة ومقرها أبراج أغاخان بشبرا.وقال مصدر، إن "شركات السياحة تقدم طلبات الانضمام
وأعلنت مصر للطيران بدء تلقي طلبات حجز من قبل شركات السياحةً لموسم الحج هذا العام، وذلك اعتبارا من يوم 3 مارس الجاري، وحتى موعد أقصاه 15 أبريل القادم، حيث يمكن لشركات السياحة تقديم طلباتهم إلى إدارة الحج والعمرة التابعة للشركة ومقرها أبراج أغاخان بشبرا.
وقال مصدر، إن "شركات السياحة تقدم طلبات الانضمام إلى تنظيم رحلات الحج عبر خطوط مصر للطيران بمنطقة شبرا"، لافتا إلى أن مصر للطيران حريصة على انضمام أكبر عدد من شركات السياحة خلال العام الجارى بهدف ضمان نجاح موسم الحج.
وذكر المصدر أن مصر للطيران ستنظم 56 رحلة طيران بشأن نقل 13 ألف معتمر من فلسطين خلال موسم الحج الجاري، مؤكدا أن نقل المعتمرين من فلسطين جاء بعد توقف 6 سنوات الماضية، لكن الشركة سعت إلى تذليل تلك العقبات التى عرقلت نقل الحجاج من فلسطين خلال السنوات الماضية. (التفاصيل)
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