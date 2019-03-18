انت الان تتابع حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة الملك فاروق الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 18 مارس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1965: توفى الملك فاروق الأول، ملك مصر والسودان. وفي عام 1963: تم افتتاح مطار القاهرة الدولي. وفي عام 1980: رفضت إسرائيل بناء جامعة عربية في القدس. وفي عام 1990: إجراء أول انتخابات حرة في ألمانيا الشرقية. وفي عام 2011: مقتل عشرات من متظاهري ثورة الشباب اليمنية برصاص مسلحين في ساحة التغيير بصنعاء في أحداث جمعة الكرامة.

وفي عام 1988: منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج التاسعة المقامة في المملكة العربية السعودية.وفي عام 2004: سلطة الحدائق الإسرائيلية تهدم جزءا من سور مقبرة الرحمة المحاذية للمسجد الأقصى والتي تحوي رفات قبور للصحابة والتابعين والعلماء المشهورين.وفي عام 1977: تم اغتيال رئيس جمهورية الكونغو

وفي عام 1988: منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج التاسعة المقامة في المملكة العربية السعودية. وفي عام 2004: سلطة الحدائق الإسرائيلية تهدم جزءا من سور مقبرة الرحمة المحاذية للمسجد الأقصى والتي تحوي رفات قبور للصحابة والتابعين والعلماء المشهورين. وفي عام 1977: تم اغتيال رئيس جمهورية الكونغو ماريان نغوابي. Advertisements وفي عام 2009: أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يأمر بحل مجلس الأمة بعد إحتدام الصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك بعد أقل من عام على انتخابه. وفي عام 1914: ولد محمود إسماعيل، مخرج مصري. وفي عام 1928: ولد فيديل فالديس راموس، رئيس الفلبين. وفي عام 1938: ولد شاشي كابور، ممثل هندي. وفي عام 1952: ولدت هويدا، ممثلة مصرية. وفي عام 1970: ولدت هند عاكف، ممثلة مصرية.

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