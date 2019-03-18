شكرا لقرائتكم خبر عن قصة كفاح الأم المثالية بالأقصر: تعلمت «الخزف واللولي» لزيادة دخلها وتمتلك مشروعا صغيرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت أمل جرجس مسعد، من محافظة الأقصر، بالمركز الثاني في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

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توفي زوج أمل بعد صراع مع المرض نتيجة ورم بالمخ تاركا لها الأبناء، حيث كانت الابنة الأولى بالصف الثاني الإعدادى، وولدان توأم في الصف الثاني الابتدائي، ومعاش قيمته 140 جنيها، ومكافأة بسيطة من نقابة المرشدين السياحيين.

أمل، أرملة منذ 15عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة، ساعدها الأصدقاء في العمل بإحدى مدارس اللغات الخاصة بمرتب 150 جنيها، ولعدم كفاية المرتب والمعاش عملت الأم على زيادة دخلها من خلال تعلمها أشغال (الخزف واللولى) فكانت تشترى الخامات وتقوم بعمل الإكسسوارات وبيعها وقامت ببيع قطعة أرض زراعية للمساعدة في المصاريف كذلك عملت مشروعا صغيرا لبيع المفروشات عن طريق الإنترنت وكان بالنسبة لها مربحا.

لم تتهاون في تربية أبنائها ورعايتهم وتعليمهم رغم الصعاب التي واجهتها فحصلت الابنة الأولى على ليسانس الألسن وتزوجت، والابن الثاني بكالوريوس تجارة، والثالث في نهائي هندسة، ومازالت الأم مستمرة في رحلة عطائها وكفاحها مع أبنائها.