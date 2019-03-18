شكرا لقرائتكم خبر عن الفائزة بالمركز الأول بـ«الأمهات المثاليات»: أرملة منذ 34 سنة وأصرت على تعليم أبنائها الثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت سعدية ثابت فليت حنا الله، من محافظة المنيا، بالمركز الأول في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

«سعدية»، البالغة من العمر 63 سنة، تزوجت من موظف حكومي ورزقت بثلاثة أطفال وأصيب زوجها بمرض الصرع عانت معه الأم طوال فترة العلاج التي استمرت 9 سنوات حتى توفى عام 1985، تاركاً لها 3 أبناء الأول في الصف الأول الابتدائي، والثاني 5 سنوات، والثالث 3 أشهر، ومعاش زهيد 55 جنيها فقط.

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أصبحت الأم هي المسؤولة عن أبنائها ورعايتهم، حيث لم تجد السند من أهل زوجها حتى أنهم رفعوا عليها قضيه لأخذ وصاية الأولاد منها وبفضل الله لم يحدث ذلك وأصبحت الوصايا للأم، حسبما ذكر بيان لوزارة التضامن.

على الرغم من عدم استكمال الأم لتعليمها، حيث أخرجها والدها من التعليم وهى في ثالثة ابتدائي وذلك لرعاية أشقائها، إلا أنها أصرت على تعليم أبنائها وحصولهم على الشهادات الجامعية وبعد معاناة وتعب حصل الابن الأول على بكالوريوس تجارة ويعمل حالياً رئيس قسم التسويق بإحدى الشركات، والابن الثاني حصل على بكالوريوس فنون جميلة وتم تعيينه من أوائل الخرجين، والابن الثالث بكالوريوس خدمة اجتماعية ويعمل إخصائى اجتماعي بإدارة تعليمية وقد تزوجوا جميعاً وأنجبوا.

واجهت الأم معاناة أخرى وذلك عندما أصيب الابن الأكبر بفشل كلوي واحتاج غسيل كلوي أو زرع كلى فلم تتردد الأم في بيع كل شيء من أجل إجراء العملية بالإضافة إلى تبرعها بكليتها لابنها وهى في سن 57 سنة وعلى الرغم من خطورة ذلك عليها إلا أنها أصرت وتبرعت بها لابنها.