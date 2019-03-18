شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «التضامن» تعلن فوز 32 سيدة في مسابقة الأمهات المثاليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سمية الألفي، مدير الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، نتيجة مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019 في المسابقة التي نظمتها الوزارة، ومن المقرر أن يكرمهن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فقد فازت 32 سيدة وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من كافة الأطياف والتخصصات من ممثلي الجهات المعنية.

وقالت الألفي، في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، الاثنين «إن تم اختيار 27 من الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية للتكريم هذا العام بالاحتفال السنوي المركزي بالإضافة إلى أم بديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية بالإضافة إلى أم لشهيد القوات المسلحة وأم لشهيد الشرطة.

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وأضافت أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب، وأهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى لاسيما التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها، وأن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التي لديها إبن من ذوى معاقة هي إلا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وان يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعليم .

وفازت بالمركز الأول على مستوي الجمهورية سعدية ثابت فليته حنا الله من محافظة المنيا، والمركز الثااني أمل جرجس مسعد قلته من محافظة الأقصر، والمركز الثالث، وفاء سيد أحمد محمد سيد من محافظة الدقهلية، وتلاهم السيدات الحاصلات على المركز الأول بكل محافظة وهن نادية محمد عبدالحميد على محافظة الجيزة، آمال يعقوب كامل حنا أسيوط، سامية عبدالعظيم أحمد محمد محافظة الفيوم، عصمت مهدي محمد خفاجي محافظة القليوبية، حنان حسن مسلم حسن محافظة الاسماعيلية، سلوى عبدالرحمن رضوان عبدالرحمن محافظة بورسعيد، شاديه سالم سالم جادو محافظة الغربية، زوزو بهي الدين رزق دراز محافظة كفر الشيخ، نعيمة محمود على محمد محافظة السويس، سومة زكي رشوان شريف محافظة دمياط، هوايده سيد أحمد محمد محافظة بني سويف، زينب عبدالكريم محمد خليل محافظة البحر الأحمر، نحوي محمد عبدالمقصود نجم محافظة جنوب سيناء، فايزة أحمد الضوي على محافظة أسوان، نجاة موسى على أحمد محافظة سوهاج، حميدة على سعيد عبدالقادر محافظة مطروح، أميمه محمد إمام عبدالله محافظة الوادي الجديد، حنان عبدالسلام محمد مصطفى محافظة الاسكندرية، نوال جاد حسن عبدالرحيم محافظة القاهرة، حسانيه على أبوبكر عبدالمولى محافظة قنا، سنية درويش مصطفى عمر محافظة الشرقية، نادية محمدي سعد أحمد محافظة المنوفية، نبيلة محمد عبدالصمد بركات محافظة البحيرة، أميره هليل عبداللطيف سمحان محافظة شمال سيناء .

وفازت بالمركز الأول بالنسبة للأم البديلة زينب عبدالغفور مختار أحمد من محافظة أسوان، وفازت بالمركز الأول بالنسبة للأم من ذوي الاحتياجات الخاصة نوال أحمد محمود خفاجي من محافظة البحيرة، وفازت بالمركز الأول كأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة هدى أحمد سيد حسن من محافظة الجيزة، وبالمركز الأول لأم شهيد من شهداء القوات المسلحة نبيلة شحاتة محمد من محافظة القاهرة، وأم لشهيد من الشرطة سعاد مصطفى جامع الرفاعي من محافظة القاهرة .