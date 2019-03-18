شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تثمن نجاح جهود سفير مصر بأوغندا في الإفراج عن المصريين المحتجزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نجاح جهود السفير طارق سلام سفير مصر لدى أوغندا، لإنهاء موقف المصريين المحتجزين حيث تم ترحيل 14 مصريا كانوا محتجزين في أوغندا إلى القاهرة، صباح الإثنين.

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من ناحيتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، عن شكرها السفير طارق سلام، لما قام به من اتصالات ومجهودات مكثفة، والتي أثمرت عن استجابة السلطات الأوغندية؛ ووصول أبنائنا لأرض الوطن، اليوم؛ تقديرا للعلاقات الخاصة بين الدولتين.

تعود تفاصيل القضية إلى القبض على 14 مصريًا؛ لحملهم إقامات مزورة وتورطهم في تجارة بضائع تجارية في الشارع بدون تصريح.

وأكد سلام أنه قام خلال فترة الاحتجاز بإيفاد أربع زيارات من القنصلية المصرية؛ للوقوف على سير التحقيقات مع السلطات الأوغندية والاطمئنان على المواطنين.