شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف اجتماعات اللجنة الاستشارية 53 للمجلس الدولي للزيتون أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستضافة اجتماعات اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون، في أبريل المقبل، الذي يترأسه حالياً الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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وقال وزير الزراعة إن الدورة الحالية والتي تسلمت مصر رئاستها خلال الاحتفالية التي عُقدت في العاصمة الاسبانية مدريد نهاية نوفمبر الماضي، تشهد الذكرى الـ60 لتأسيس المجلس الدولي للزيتون، مؤكدا ان تلك الاجتماعات، تمثل واحدا من الأحداث الدولية الهامة، حيث من المقرر ان يشارك فيها ممثلين من 47 دولة منتجة للزيتون على مستوى العالم، فضلاً عن عدد كبير من الباحثين والخبراء والمنتجين، لافتاً إلى ان هذا المجلس يضم في عضويته الدول المسئولة عن 98% من إنتاج الزيتون في العالم.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المجلس يساعد في تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في مشاريع الأبحاث والتدريب ونقل التكنولوجيا، لافتاً إلى انه معني أيضاً بوضع الشروط والمعايير المختلفة لتصنيف الزيتون والزيت الناتج منه، وأوضح أن المجلس الدولي للزيتون يدعم الكثير من المشاريع في الدول الأعضاء مالياً وفنياً، لافتاً إلى ان عضوية المجلس تساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التصدير للزيتون بين الدول الأعضاء.

من جهته، قال الدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون، ان اجتماعات اللجنة الاستشارية التي تستضيفها وتترأسها مصر في ابريل المقبل، سيتصدرها اقامة ندوة عالمية حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتون في مصر، بمشاركة وزارات الزراعة والاستثمار والتجارة والصناعة، ويحضرها عدد كبير من كبار المستثمرين والعاملين في مجال صناعات الزيتون المتكاملة من ايطاليا، وأسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى العديد من المستثمرين من مصر والدول العربية، وكذلك عدد من المؤسسات الدولية المانحة للتسهيلات للمشروعات العملاقة، وشركة الريف المصري الجديد، ومشروع مستقبل مصر، كما أضاف انه من المقرر ايضاً عقد دورة تدريبية حول «زيتون المائدة»، بمشاركة محاضرين وخبراء دوليين وبحضور متدربين من داخل مصر ومن مختلف دول العالم المشاركة في الاجتماع.