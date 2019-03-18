شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس الجديد: الانتقال بالمناهج إلى «الذكية» أهم أولوياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس الجديد، إن دعم الأنشطة الطلابية وتطوير المناهج الجامعية والانتقال بها إلى مرحلة الجامعات الذكية على مستوى العالم أهم أولوياته.

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وأضاف «رحمي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن «الجامعة ستتحول إلى بيت خبرة للمشروعات القومية الكبرى بمنطقة القناة وسيناء من خلال علماء وباحثين أبناء الجامعة وتوجه الجامعة وأبحاثها مباشرة لخدمة تلك المشروعات للتكامل مع البعد المجتمعي للجامعة باعتبارها أول جامعة إقليمية وأعرقها».

وشدد على ما وصفه بـ«التغييرات الاستراتيجية في الفكر الجامعي القائم على الربط الكامل بين العلم وسوق العمل وأعداد كوادر علمية وبشرية قادرة على العمل في المشروعات القومية الكبرى التي تتطلب مؤهلات تكنولوجية ولغات تحتاجها مشروعات عالمية قائمة بالمنطقة الاقتصادية لمنطقة القناة»، لافتا إلى «التعاون مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة لتدريب وتأهيل الكوادر اللازمة للعمل في المشروعات القائمة والقادمة بالمنطقة والمناطق الاقتصادية العالمية بها وبينها المنطقة الاقتصادية الروسية والمصانع الألمانية والصينية من خلال معاهد وكليات الجامعة وأبرزها معهد كونفوشيوس الصيني».

وأكد رئيس الجامعة الجديد أن أهم أولوياته بالمرحلة القادمة «استكمال برنامج الاعتماد والجودة ليمتد إلى كل كليات الجامعة»، مشددًا على أن «كلية الطب بالجامعة كانت أول كلية في مصر تعتمد وان كليات الجامعة بالكامل في مرحلة التأهيل والاعتماد المرحلة القادمة».