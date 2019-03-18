انت الان تتابع السيسي بملتقى أسوان: رهاني على شباب مصر صائب (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السيسي: التكامل العربي والإفريقي هدف قابل للتحقيق.. رأيت نماذج شابة واعدة وملهمة وساعية لصناعة الغد.. الواقع الذي أرهقته الحروب يحتم علينا إعادة تجديد الخطاب الإنساني

قبل إلقاء كلمته في الجلسة الختامية للملتقى العربي الإفريقي، هتف الحاضرون، للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلين: "بنحبك يا ريس"، فيما رد الرئيس السيسي: "بصراحة إحنا هنفتقدكم، سعدنا بوجودكم وحواركم، أسعدتونا وشرفتونا، وتعلمنا منكم الكثير، وإن شاء الله نلتقي خلال السنوات المقبلة". وقدم الرئيس لجميع حضور ومنظمي الملتقى الشباب العربي الإفريقي، الذي يُقام في أسوان، التهنئة على نجاح هذا الملتقى، والأجواء الإيجابية به المليئة بالأمل والحب، إذ قال: "مشاعر الفخر والاعتزاز تبوح مني وأنا أتابع هذه النخبة المتميزة من الشباب العربي والإفريقي".

وأوضح الرئيس أنه ممتن كثيرًا للشباب المصري على تنظيم هذا المنتدى، لأنه فرصة لتبادل الأفكار والرؤى، موضحًا أن الشباب العربي والإفريقي صنع نموذجًا يحتذى، ويمكن البناء عليه في الحوار البناء الجاد. وقال السيسي إن التكامل العربي والإفريقي هدف قابل للتحقيق، وإن الاختلاف فيما بينهما هو قيمة مضافة تعزز التكامل،

وأوضح الرئيس أنه ممتن كثيرًا للشباب المصري على تنظيم هذا المنتدى، لأنه فرصة لتبادل الأفكار والرؤى، موضحًا أن الشباب العربي والإفريقي صنع نموذجًا يحتذى، ويمكن البناء عليه في الحوار البناء الجاد.

وقال السيسي إن التكامل العربي والإفريقي هدف قابل للتحقيق، وإن الاختلاف فيما بينهما هو قيمة مضافة تعزز التكامل، ولم تكن أبدا سببا للصدام والنزاع.

وأشار إلى أنه رأى نماذج شابة واعدة وملهمة وساعية لصناعة الغد والمستقبل المفعم بالسلام والاستقرار للبشرية كلها، مؤكدًا أنه يستقر في يقينه يومًا بعد يوم بأن انحيازه لشباب مصر وأحلامهم وثقته المطلقة في حماسهم، كان في محله، ورهانًا صائبًا، لما لديهم من أفكار ورؤى قابلة للتحقيق والتنفيذ.

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وأضاف الرئيس أنه يجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته الإنسانية والتاريخية، وعقد العزم على الانحياز المطلق لأحلام شباب العالم الواعدة، وأن يتم استثمار طاقتهم في مشروع بناء المستقبل، وإعلاء قيم الحضارة والإنسانية ومبادئ السلام والعدل من أجلهم.

ووجَّه السيسي، حديثه للشباب: "لا تتخلوا عن أحلامكم، والعزم على تحقيقها دون حيود أو انحراف عن أهدافكم السامية، اعملوا بكل جهد واجتهاد من أجل مستقبلكم ومستقبل أوطانكم، اجعلوا العمل منهجكم، من أجل أن يكون العالم أكثر سلاما واستقرارا، لا تحيدوا عن المبادئ الإنسانية".

وأوضح أن الواقع اليوم الذي أرهقته الحروب والنزاعات والانحراف غير المسبوق عن النسق الإنساني يحتم علينا أن نكثف من مساعينا لإعادة تجديد الخطاب الإنساني، مضيفًا: "يجب صياغة مستقبل البشرية بحيث يشتمل على معاني الاستقرار والسلام والتنمية وتجاوز تلك الصراعات".

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وعن التوصيات، كلف الرئيس السيسي مجلس الوزراء بالتنسيق مع الخارجية والتعليم بفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والإفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصري ومن خلال الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك.

كما كلف الرئيس وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والإفريقية، ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين العرب وإفريقيا.

وكلف السيسي وزارة الصحة وبالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، بإطلاق مبادرة مصرية من أجل القضاء على فيروس سي لمليون إفريقي، وإطلاق مرحلة جديدة من حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين في مصر، وتشكيل إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فرق عمل من الشباب العربي والإفريقي لتولي إعداد تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربي الإفريقي في كل المجالات وتقديمه إلى الجهات المعنية بدولنا للبدء في تنفيذه.

وأوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي بأن تشكل إدارة منتدى شباب العالم فريق عمل من الشباب العربي والإفريقي لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكري والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.

كذلك قيام إدارة منتدى شباب العالم للإعداد والتجهيز لملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين على مبدأ أخوية وادي النيل.

وأضاف السيسي: "انطلاقا من مسؤولية رئاسة الاتحاد الإفريقي تعد مصر ورقة بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأمانة الجامعة العربية لتطرح على القمة العربية الإفريقية المقبلة، تتضمن مقترحات محددة وعملية في المجالات الثلاثة التالية: إنشاء سوق عربية مشتركة، وإنشاء صندوق لتمويل بنية التواصل الإفريقي في مجالات الطرق والسكة الحديد والكهرباء لتعزيز الاندماج القاري، وإنشاء آلية عربية إفريقية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار".

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وتابع: "والاهتمام بتوظيف المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي لإزالة الصورة الذهنية الخاطئة للعلاقات الإفريقية العربية، والعمل على تمكين الشباب والمرأة لتحويل الإرادة السياسية إلى إجراءات عملية لإعدادهم وتأهيلهم عن طريق الارتقاء بالتعليم والتدريب".

واستطرد: "السيدات والسادة أبنائي وبناتي الحضور الكريم إن الفكرة مبتدأ الحلم، وبمقدار الإيمان بالحلم يكون تحقيقه، وما أحوج البشرية أن يحلم الشباب ويأمل في رحلة إلى المستقبل المشرق عمادها الإخلاص في النوايا والاجتهاد في العمل والإيمان المطلق أن السلام والعدل هما السبيل الوحيد المؤدي إلى إنسانية حقيقية وعالم يسوده الاستقرار ويحقق للبشرية جودة الحياة".

واختتم: "وفي النهاية لا أجد من العبارات سوى أن أقول لكم أهلا بكم ومرحبا في بلدكم الثاني مصر.. وقبل ما أنهي كلمتي، باقول لكل الشباب الموجود معانا دلوقتي وكل اللي بيسمعني.. من فضلكم حافظوا على بلادكم.. حافظوا على بلادكم.. حافظوا على بلادكم، وتحيا مصر وتحيا أمتنا العربية وتحيا قارتنا الإفريقية".