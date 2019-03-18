انت الان تتابع رئيس النواب يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقبل نيافة الأنبا هيدرا، مطران أسوان، مساء الأحد، بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكورنيش النيل فى مدينة أسوان، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب. حضر الزيارة التى جاءت فى إطار تبادل العلاقات الأخوية بين رئيس مجلس النواب والأنبا هيدرا، الشيخ محمود محمد قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من أعضاء البرلمان. وقال الأنبا هيدرا، مطران أسوان، إن الدكتور على عبد العال لبى الدعوة بالحضور إلى المطرانية، فى إطار العلاقات الأخوية القويمة التى تجمعهما.

كما أشاد بهذه الروح التى تجمع أبناء الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين، والتى تؤكد أن مصر وطن واحد نعيش فيه جميعا.وأعرب الأنبا هيدرا عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، لحرصهم الدائم على التواصل مع رجال الكنيسة خلال زياراته المتكررة والدائمة لأسوان.يذكر أن الدكتور على عبد العال،