- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع رئيس النواب يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استقبل نيافة الأنبا هيدرا، مطران أسوان، مساء الأحد، بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكورنيش النيل فى مدينة أسوان، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب. حضر الزيارة التى جاءت فى إطار تبادل العلاقات الأخوية بين رئيس مجلس النواب والأنبا هيدرا، الشيخ محمود محمد قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من أعضاء البرلمان. وقال الأنبا هيدرا، مطران أسوان، إن الدكتور على عبد العال لبى الدعوة بالحضور إلى المطرانية، فى إطار العلاقات الأخوية القويمة التى تجمعهما.
كما أشاد بهذه الروح التى تجمع أبناء الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين، والتى تؤكد أن مصر وطن واحد نعيش فيه جميعا.وأعرب الأنبا هيدرا عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، لحرصهم الدائم على التواصل مع رجال الكنيسة خلال زياراته المتكررة والدائمة لأسوان.يذكر أن الدكتور على عبد العال،
كما أشاد بهذه الروح التى تجمع أبناء الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين، والتى تؤكد أن مصر وطن واحد نعيش فيه جميعا.
وأعرب الأنبا هيدرا عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، لحرصهم الدائم على التواصل مع رجال الكنيسة خلال زياراته المتكررة والدائمة لأسوان.
يذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يزور أسوان حاليا، على هامش انعقاد منتدى الشباب العربى والإفريقى، والذى تختتم أعماله اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد اختيار أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019، وقد ناقشت أجندة المنتدى العديد من الموضوعات التى تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الإفريقية، خاصةً فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لهذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس النواب يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.