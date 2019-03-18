5 خطوات للحصول على شريحة تابلت أولى ثانوي

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حددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، 5 خطوات ينبغى على طالب الصف الأول الثانوى العام اتباعها للحصول على شريحة التابلت، وذلك فى إطار تطبيق نظام الثانوية التراكمية الجديدة، حيث إنه من المقرر أن يؤدى طلبة وطالبات الصف الأول الثانوى الامتحان التجريبى الإلكترونى فى 24 مارس الجارى، وحتى 4 أبريل المقبل، وذلك من خلال الامتحان عبر أجهزة التابلت التى تسلمها الطلاب. وتتمثل الخطوات الخمس التى يجب على الطالب القيام بها للحصول على شريحة التابلت فيما يلى:

الخطوة الأولى: يتوجه الطالب وولى أمره إلى المدرسة التابع لها، اليوم الإثنين.الخطوة الثانية: يحضر ولى أمر الطالب صورة من بطاقة الرقم القومى وشهادة ميلاد الطالب لمندوب الشركة المتواجد فى المدرسة خلال اليوم الدراسى.الخطوة الثالثة: يوقع ولى الأمر على عقد الشريحة وإقرار الاستلام.الخطوة الرابعة: تفعل الشركة

الخطوة الأولى: يتوجه الطالب وولى أمره إلى المدرسة التابع لها، اليوم الإثنين. الخطوة الثانية: يحضر ولى أمر الطالب صورة من بطاقة الرقم القومى وشهادة ميلاد الطالب لمندوب الشركة المتواجد فى المدرسة خلال اليوم الدراسى. Advertisements الخطوة الثالثة: يوقع ولى الأمر على عقد الشريحة وإقرار الاستلام. الخطوة الرابعة: تفعل الشركة الشريحة خلال 48 ساعة من توقيع الاستلام. الخطوة الخامسة: توفر الشركة للطلاب 1 جيجا مجانا عند التعاقد على أن تكون تكلفة كل جيجا 5 جنيهات شهريا. كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، قد قال إنه من دواعى استخدام تابلت الثانوية إجراء الامتحانات من خلاله حتى لا يتحكم بعض المعلمين فى درجات الطلاب أو يجبرونهم على دخول الدروس الخصوصية.

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