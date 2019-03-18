شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» توافق على تخصيص 10 أفدنة لإنشاء مجمع مدارس بالخصوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الإثنين، اجتماعًا مع المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف، لمناقشة تخصيص 10 أفدنة بالخصوص لإنشاء مجمع مدارس عليها لتخفيف الكثافة الطلابية بمدينة الخصوص.

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وقال رئيس الهيئة إنه وافق على تخصيص قطعة الأرض بمقابل مع الخصم بنسبة 20%، حيث إن الأرض سيقام عليها مشروع للنفع العام، وسيتم تسليم الأرض لهيئة الأبنية التعليمية فور الحصول على الموافقات الرسمية.

وأكد المحافظ ضرورة تقييم سعر الأرض قبل تخصيصها، حيث إن خط أنابيب البترول يمر بطول 27 متراً بالأرض مما يسهم في تخفيض القيمة السوقية لها.

كما طالب مديرة الأبنية التعليمية بالمحافظة بسرعة إرسال خطاب لرئيس الهيئة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو شراء الأرض في أقرب وقت ممكن، نظرا لأن تخصيص الأرض مطلب جماهيري لأهالي الخصوص لإقامة مجمع مدارس عليها، خصوصًا مع تزايد الكثافة السكانية للمدينة يوما بعد يوم.