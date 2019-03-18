شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع نفق النهضة بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبرفقته اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وقيادات الوزارة، مشروع نفق النهضة، الكائن بميدان نهضة مصر، بمنطقة تقاطع كوبري الجامعة مع شارع مراد، بمحافظة الجيزة، الذي تم تشغيله تجريبياً في شهر فبراير الماضي.

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وقال الدكتور عاصم الجزار، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: إن «مشروع نفق النهضة بالجيزة، هو نفق سيارات بإجمالي طول 1700 م، اتجاهين، وكل اتجاه بعرض 7 م وبه حارتان، بشارع مراد بالجيزة، ومزود بأحدث وسائل السلامة والمراقبة المرورية، ووسائل سحب مياه الأمطار والسيول»، موضحاً أنه مقسم كالتالي: «نفق بطول 550 م، للاتجاه القادم من الجيزة إلى كوبرى الجلاء، ونفق بطول 850 م، للاتجاه القادم من كوبرى الجلاء إلى الجيزة، ومخرج من الجلاء لجامعة القاهرة بطول 300 م».

وأوضح وزير الإسكان أن مشروع نفق النهضة، يُمثل المرحلة الأولى من مخطط تطوير منطقة الجامعة (صفط 2) لتخفيف الضغط المرورى وطوابير الانتظار بمنطقة الجامعة، وتعظيم الاستفادة من محور صفط اللبن كمحور شريانى بمحافظة الجيزة وامتداده شرقاً حتى محافظة القاهرة، كما يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية بمنطقة ميدان النهضة ومدخل محافظة الجيزة عند تقاطع كوبري الجامعة مع شارع مراد، حيث إنها تُعد أكثر المناطق أهمية وازحاماً بمحافظة الجيزة، بجانب الربط المباشر لكوبرى الجامعة مع منطقة الجامعة بدون تقاطعات سطحية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابى على البيئة (تقليل التلوث والضوضاء).

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام بافتتاح جزئي للمشروع بتاريخ 2018/7/14، حيث تم التشغيل المؤقت للاتجاه القادم من كوبرى الجلاء إلى الجيزة.