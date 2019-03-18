شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تمد فترة تسجيل أسماء الحجاج حتى الخامسة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة السياحة، اليوم الاثنين، عن مد فترة السماح للشركات التي قامت بتفعيل إيصالات جدية الحجز لتسجيل أسماء حجاجها على البوابة الموحدة لقطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين، الموافق 18 مارس الجاري.
وقال مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة: إنه «تم مد فترة السماح لشركات الحج السياحي التي قامت بالفعل بتفعيل إيصالات جدية الحجز الخاصة بها حتى الموعد المحدد لها أمس الأحد، وذلك لتسجيل أسماء حجاجها على البوابة الموحدة لقطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين ١٨ مارس».
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