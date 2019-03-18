شكرا لقرائتكم خبر عن القناطر الخيرية بدون مياه للشرب لمدة 8 ساعات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، الإثنين، لمدة 8 ساعات من الساعة الـ9 مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة الـ5 صباح غد الثلاثاء بسبب اعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بالكلور.
وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور بالمياه حفاظا على صحتهم.
وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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