شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إحباط محاولة راكب تهريب 725 ألف جنيه قبل سفره إلى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، من ضبط راكب، حاول تهريب مبلغ مالى كبير، أثناء سفرة إلى مسقط، مخالفا قانون النقد المصرى.

أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط العمانية المتجهة إلى مسقط، اشتبهت الخدمة المعنية، من إدارتى البحث الجنائى وتأمين الركاب، على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر مخبأ بداخلها ما بين طيات بعض المناشف القطنية (كبيرة الحجم ) على مبلغ مالى قدرة (725،000 سبعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصرى).

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية - بشأن مكافحة جرائم التهريب، بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

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