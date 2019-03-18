شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى بريطانى يدعو لاعتبار "إدمان" السوشيال ميديا "مرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا تقرير برلمانى بريطانى إلى ضرورة اعتبار إدمان "السوشيال ميديا" مرض، فى مؤشر على الضغوط التى تواجه شركات التكنولوجيا والقلق المتزايد من تأثير شبكات التواصل الاجتماعى على الصحة العقلية للمستخدمين.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان"، دعا السياسيون البريطانيون إلى مزيد من البحث على آثار السوشيال ميديا، لكنهم قالوا إن تقريرا أشار إلى وجود سبب جيد للاعتقاد بأن مواقع مثل فيس بوك وانستجرام وتويتر، والتى تتنافس على المستخدمين ليقضوا مزيد من الوقت على منصاتهم، يمكن أن يكون لها تأثير سىء على الأطفال.

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وقال أعضاء البرلمان، الذين يعتقدون أن الحكومة ينبغى أن تمول وبشكل عاجل دراسات على المدى الطويل لمعرفة ما إذا كان ينبغى تقديم تعريف طبى لإدمان السوشيال ميديا، إنه من المهم حماية الشباب لضمان الحفاظ على سلامتهم وصحتهم العقلية عندما يكونوا متصلين بالإنترنت.

وقام بكتابة التقرير مجموعة من أعضاء البرلمان من كافة الأحزاب عن السوشيال ميديا والصحة العقلية للشباب ورفاههم، وتم رفعه للنواب المهتمين بالأمر. وتمت كتابة التقرير بمساعدة الجمعية الملكية للصحة العامة البريطانية التى أيدت نتائجه بعد سلسلة من الجلسات للاستماع إلى الأدلة.