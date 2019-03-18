شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الغد دافئ شمالا حار على الصعيد والعظمى بالقاهرة 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يستمر غدًا الثلاثاء، الطقس المائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة .

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وعن حالة البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل ، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات ، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.