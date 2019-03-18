شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى وعلى عبد العال يتفقدان اليوم مشروعات مدينة أسوان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، مدينة أسوان الجديدة، فى جولة تفقدية للمشروعات بمدينة أسوان الجديدة. Advertisements كما يتفقد رئيس الوزراء، عددا من المشروعات بالمحافظة، على هامش مشاركته بملتقى الشباب العربى والأفريقى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى مدبولى وعلى عبد العال يتفقدان اليوم مشروعات مدينة أسوان الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.