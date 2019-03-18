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دار الإفتاء تعلن استعادة صفحتها على الإنستجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استعادة صفحتها الرسمية على موقع الإنستجرام، بعد أن تمت سرقتها السبت الماضى .

 

وقالت دار الإفتاء: (تم بفضل الله تعالى استعادة حساب انستجرام الخاص بدار الإفتاء المصرية، ويمكنكم المتابعة والاشتراك من خلال الرابط اضغط هنا

 

وكانت دار الإفتاء قد أعلنت السبت الماضى عبر صفحة "فيس بوك" عن سرقة حساب انستجرام الخاص بدار الإفتاء المصرية ، محذرة رواد الصفحة لأخذ الحيطة من اتباع ما ينشر بها لحين استعادتها والإعلان عن ذلك على الصفحة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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