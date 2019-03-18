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شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعلن استعادة صفحتها على الإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استعادة صفحتها الرسمية على موقع الإنستجرام، بعد أن تمت سرقتها السبت الماضى .
وكانت دار الإفتاء قد أعلنت السبت الماضى عبر صفحة "فيس بوك" عن سرقة حساب انستجرام الخاص بدار الإفتاء المصرية ، محذرة رواد الصفحة لأخذ الحيطة من اتباع ما ينشر بها لحين استعادتها والإعلان عن ذلك على الصفحة".
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