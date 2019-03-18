"إفريقية النواب": منتدى أسوان عكس حرص الشباب على تحسين أوضاع بلادهم المعيشية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، إن جدول أعمال ملتقى الشباب العربي الإفريقي في أسوان، عكس ما في صدور الشباب من تطلعات وآمال في تحسين الأحوال المعيشية في بلادهم وقطع خطوات سريعة لتحقيق التقدم، مضيفًا أن الملتقى كان فرصة لتبادل الأفكار والآراء بين الشباب حول المستقبل، باعتبارهم المحرك الأساسي لمجتمعاتهم.

وأضاف أن أحد القضايا الرئيسية في الأجندة المصرية الإفريقية هي الشباب، وكيفية تحقيق التعاون بين القارة السمراء والعالم العربي وخلق فرص عمل ومحاربة الإرهاب والتطرف.

وأشار رضوان إلى نجاح الملتقى في خلق مساحة مشتركة يجتمع فيها الشباب العربى والإفريقي ويديروا فيها اختلافتهم بشكل حضاري لتحقيق تواصل فاعل فيما بينهم، وأوضح أن التكامل العربي الإفريقي ليس جديدًا فقد بدأ مع استضافة مصر لأول قمة بين الجانبين في مارس 1977.​