"برسم 100 جنيه".. 4 خطوات للتظلم من نتيجة مسابقة التعاقد المؤقت للمعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

تفتح وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، باب التقدم بالتظلمات، أمام الرسبين في اختبارات مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين.

ويرصد "الخليج 365" في السطور التالية خطوات التقدم بالتظلم بحسب تصريحات الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين:

1- يبدأ التقدم بالتظلمات اعتبارًا من اليوم الاثنين ولمدة أسبوع.

2- يسدد الراغب في التظلم من نتيجته 100 جنيه بأحد مكاتب البريد على رقم: 0135112000283818، أو أحد فروع البنك الأهلي على حساب: 154307041671900004.

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3- يرسل المتظلم طلبه عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، أو عن طريق الفاكس.

4- خلال أسبوع، يحدد للمتظلم موعدًا في مقر ديوان عام الوزارة للاطلاع على نتيجته وإجاباته.

وقدم الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، نصيحة للراسبين بعدم التظلم، مؤكدًا أن النتيجة صحيحة بنسبة 100%، لأن التصحيح جرى إلكترونيًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة اختبارات مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، أمس الأحد، وبلغ عدد الناجحين 46.940 متقدم.​