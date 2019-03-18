محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
أعلن مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، مد فترة السماح لشركات الحج السياحي التي قامت بتفعيل إيصالات جدية الحجز الخاصة بها حتى الموعد المحدد لها أمس الأحد.
وأوضح شلبي في تصريح اليوم أنه سيتم السماح للشركات بتسجيل أسماء حجاجها على البوابة الموحدة لقطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر السياحة: مد فترة السماح للشركات لتسجيل أسماء حجاجها على البوابة الموحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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