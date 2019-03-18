مصر | بلاغ للنائب العام ضد معتز مطر ومحمد ناصر وحجي لتحريضهم ضد الدولة

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تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد معتز مطر ومحمد ناصر وعصام حجي؛ لتحريضهم ضد الدولة وزعزعة استقرارها ونشر الفوضى

وأكد البلاغ انه : استكمالاً لمسلسل الخيانة والعمالة بتمويلات من قطر وغيرها من أجل مهاجمة الدولة المصرية والتحريض ضدها خرج المبلغ ضده معتز مطر، على شاشة قناة الشرق الفضائية في برنامج (مع معتز) مطلقا حملة إلكترونية يدعو فيها إلى رفض حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان (اطمن أنت مش لوحدك) طالبا من خلالها كتابة شعارات مناهضة للنظام وللرئيس عبد الفتاح السيسي، على العملات الورقية وعدم سداد فواتير (الغاز والكهرباء والمياه) وكذا الضرائب.

وأضاف بالإضافة إلى ظهور معتز مطر، مع محمد ناصر، عبر قناة الشرق الفضائية ليعلنا انضمام عصام حجي لحملة (اطمن أنت مش لوحدك)، كما أطلق هاشتاج: (عصام حجي جاي من الفضاء عشان يقولك : اطمن أنت مش لوحدك).

وقال صبري: أن فعل المبلغ ضدهم يمثل جرائم التحريض ضد الدولة وزعزعة استقرارها ونشر الفوضى في البلاد، مطالبا بإصدار الأمر بوضع المبلغ ضدهم على قوائم ترقب الوصول والتحقيق فيما سلف ذكره تمهيدا لإحالة المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه .