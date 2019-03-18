مصر | محاكمات اليوم.. استئناف إعادة "تخابر مرسي" وأولى جلسات "تنظيم داعش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاكمات اليوم.. استئناف إعادة "تخابر مرسي" وأولى جلسات "تنظيم داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

كما تستأنف محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة 15 متهما لاتهامهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد بمعهد أمناء الشرطة.