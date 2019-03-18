أخبار مصر | انتصار السيسى: أفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتصار السيسى: أفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية إلى تشجيع وتنمية مهارات العقول المستنيرة والمتفردة التى تزخر بها المنطقتان الأفريقية والعربية.

وقالت السيدة انتصار السيسى فى تدوينة على موقع "فيسبوك"، :"سعدت كثيرا بما تم مناقشته خلال فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقي، والتى أثبتت أن أفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة التى علينا جميعا أن نتكاتف ونسعى جاهدين لتمكينهم وتوفير الفرص اللازمة لتشجيعهم وتنمية مهاراتهم".