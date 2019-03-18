أخبار مصر | مصر تعزي في ضحايا فيضانات "موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تعزي في ضحايا فيضانات "موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي الشقيقة، مما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن ١٥٠ شخصاً وإصابة مئات آخرين، فضلا عن نزوح الآلاف.

وأعربت مصر عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدةً على وقوفها مع الحكومات والشعوب الشقيقة لكل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي في تلك الأزمة.

وتسببت إعصار إيداي في مقتل 10 أشخاص على الأقل بعد ضرب موزمبيق بأقصى سرعة للرياح تبلغ 120 ميلاً في الساعة.

وكانت شدة الإعصار من الفئة 3 في المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ الشرقي، ولكن من المتوقع أن تزداد قوة العاصفة، ويواصل ضرب المنطقة بأمطار غزيرة ورياح قوية حيث يصب اليوم مدغشقر، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية.