شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 5 خطوات ميسرة للحصول على شريحة التابلت.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 5 خطوات ميسرة للحصول على شريحة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي.

وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الخطوات الخمس هي:

1- يتوجه الطالب وولي أمره إلى المدرسة التابع لها يوم الإثنين ١٨ مارس ٢٠١٩.

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2- يحضر ولي أمر الطالب «صورة من بطاقة الرقم القومي» و«شهادة ميلاد الطالب» لمندوب الشركة المتواجد في المدرسة خلال اليوم الدراسي.

3- يوقع ولي الأمر على عقد الشريحة وإقرار الاستلام.

4- تفعل الشركة الشريحة خلال ٤٨ ساعة من توقيع الاستلام.

5- توفر الشركة للطلاب ١ جيجا مجاناً عند التعاقد على أن تكون تكلفة كل جيجا ٥ جنيهات شهرياً، مع ملاحظة أن الدخول على بنك المعرفة وتصفح المحتوى التعليمي الرقمي لا يحتسب ضمن هذه الباقة أي أنه بدون تكلفة على الطالب.

وأوضح الوزير أن الوزارة أرسلت تعليمات واضحة للمديريات التعليمية بتقديم كل التسهيلات لتيسير استلام الشريحة مع توخي السرعة والمرونة في الإجراءات، مؤكدًا أن استخدام هذه الشريحة يقتصر على المعلومات وليس المكالمات ولا يجوز استخدامه في أي جهاز سوى التابلت المدرسي الرسمي، لأنه لا يسمح بالدخول على أي مواقع سوى المسموح بها على التابلت الدراسي نفسه.