شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة السيسي: أفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دعت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى التكاتف والسعي لتمكين وتوفير الفرص اللازمة لتشجيع وتنمية مهارات العقول المستنيرة والمتفردة التي تزخر بها أفريقيا والعالم العربي. وقالت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سعدت كثيرًا بما تم مناقشته خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي، والتي أثبتت أن أفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة التي علينا جميعا أن نتكاتف ونسعى جاهدين لتمكينهم وتوفير الفرص اللازمة لتشجيعهم وتنمية مهاراتهم».

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