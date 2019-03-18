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انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية إلى تشجيع وتنمية مهارات العقول المستنيرة والمتفردة التى تزخر بها المنطقتان الأفريقية والعربية.

وقالت السيدة انتصار السيسى فى تدوينة على موقع "فيسبوك"، :"سعدت كثيرا بما تم مناقشته خلال فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى، والتى أثبتت أن أفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة التى علينا جميعا أن نتكاتف ونسعى جاهدين لتمكينهم وتوفير الفرص اللازمة لتشجيعهم وتنمية مهاراتهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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