مكامير فحم القليوبية.. تطوير زائف يهدد حياة الأهالي

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صرخات استغاثة أرسلها مواطنون في القليوبية لرئاسة الوزراء جراء عودة دخان مكامير الفحم التى تفتك بهم رغم كونها مطورة.. ومسئول: أصحاب الأفران بيخافوا من الانفجار

عادت الأدخنة المتصاعدة من مكامير الفحم بقرى مركزي طوخ والقناطر الخيرية في محافظة القليوبية تبث سمومها من جديد، بعد أن شرع أصحاب هذه الصنعة القاتلة فى تشغيلها تحت زعم أنها "مطورة"، ويقومون بتهويتها وفتح أبوابها ليخرج منها الدخان الكثيف من الليل وحتى بزوغ الفجر، وباتت تصدر الموت للمواطنين فى جرعات هواء، على الرغم من إصدار قرارات بإزالة هذه المكامير وتقنينها والسيطرة على عملية تشغيلها فى عهد اللواءين عمرو عبد المنعم ومحمود عشماوي محافظي القليوبية السابقين.

بعد سنوات من العذاب عاشها أهالى عدد من قرى محافظة القليوبية، وبخاصة في نطاق مدينتي طوخ والقناطر الخيرية مع دخان وسموم مكامير الفحم، نجح اللواء عمرو عبد المنعم، محافظ القليوبية الأسبق، بالتنسيق مع الشرطة فى القضاء على هذه الكارثة، وإجبار أصحاب تلك المكامير على التقنين بعد موافقة لجنة وزارة البيئة على

بعد سنوات من العذاب عاشها أهالى عدد من قرى محافظة القليوبية، وبخاصة في نطاق مدينتي طوخ والقناطر الخيرية مع دخان وسموم مكامير الفحم، نجح اللواء عمرو عبد المنعم، محافظ القليوبية الأسبق، بالتنسيق مع الشرطة فى القضاء على هذه الكارثة، وإجبار أصحاب تلك المكامير على التقنين بعد موافقة لجنة وزارة البيئة على تشغيل مكامير فحم صديقة للبيئة لا تضر بصحة المواطنين، وأصدر تعليماته لأجهزة المدن بإبلاغ المحافظة عن أي تجاوزات أو إشعال للمكامير المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. 50 ألف جنيه غرامة 50 ألف جنيه غرامة جاء اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية السابق، ليكمل مسيرة اللواء عمرو عبد المنعم فى محاربة هذه المكامير، الذى تعهد بالقضاء على المشكلة خلال 20 يومًا، وبالفعل نجح فى ذلك بل وأعلن فرض غرامة 50 ألف جنيه رسوم إزالة للمكامير المخالفة. كما اتخذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين حفاظا على صحة المواطنين وعدم حدوث أى تلوث بيئى، وأصدر تعليمات مشددة لرؤساء الوحدة المحلية بطوخ والقناطر بشن حملات مكثفة ليلا نهارا للقضاء على هذه الكارثة. فرحة لم تدم فرحة لم تدم لم تدم فرحة المواطنين كثيرا، خاصة بعد أن عادت المكامير للعمل فى تقطيع وحرق الأخشاب بكميات كبيرة من جديد فى الآونة الأخيرة، تحت دعوى أنها مقننة فى حين تفتح جميع أبوابها ليخرج منها دخان كثيف بحجة أن غلقها ربما قد يؤدى إلى انفجارها، على الرغم من وجود وحدة معالجة ملحقة بها لتجميع الدخان وتحويله إلى مازوت. Advertisements جهود شعبية جهود شعبية بدأت الجهود الشعبية فى التحرك من جديد خاصة أهالى قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ، صاحبة النصيب الأكبر من المكامير، بإرسال استغاثات متعددة لوزارة البيئة ووزير التنمية المحلية لوقف هذه الكارثة التى دمرت زراعاتهم وصحتهم وعادت تطل برأسها من جديد. خطابات للحكومة خطابات للحكومة أرسلت جمعية أصدقاء البيئة بالقليوبية خطابات عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووازة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، للتدخل بشكل سريع لمواجهة الأزمة والتحقق من مدى تطبيق القرار رقم 2914 لسنة 2016، بشأن تقنين المكامير العشوائية والتخوف من انتشارها من جديد جراء عدم تطبيق المعايير اللازمة فى عملية التقنين. وقال محمد عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة، لـ"التحرير"، إن اللجنة المشكلة للتقنين لم تطبق الشروط اللازمة خاصة فى جزئية تقدير مسافة 500 متر من أقرب كتلة سكنية قديمة، على الرغم من أن قرار رئيس الوزراء لم ينص على ذلك، وهو ما جعل وجود المكامير وسط الكتل الجديدة المقامة منذ سنوات أمرا قانونيا. لافتا إلى أن آخر عهد للسيطرة على الأزمة وإطفاء وغلق جميع المكامير كان عهد اللواء محمود عشماوي المحافظ السابق. نبطشية 24 ساعة نبطشية 24 ساعة بدوره قال محمد أبو النور، رئيس الوحدة المحلية بأجهور الكبرى، إنه لا توجد مكامير مفتوحة تقوم بعملية الحرق، وتم القضاء عليها منذ عام ونصف العام تقريبا، لكن الدخان المتصاعد يحدث بسبب قيام بعض أصحاب المكامير المطورة بفتح الأبواب لتهوية الأفران فى أوقات متأخرة من الليل، خوفا من ضغط الدخان، بسبب زيادة كمية الحرق لإنتاج كميات كبيرة من الفحم، وهو ما يثير غضب الأهالى. وأشار فى تصريحات لـ"التحرير" إلى أن هناك "نبطشية" على مدى 24 ساعة بالوحدة المحلية، وظيفتها التعامل مع أى بلاغ يخص المكامير، وتتوجه لمكان البلاغ والتعامل معه، واتخاذ اللازم، وغلق أبواب الأفران، مع المطالبة بتطبيق كل الشروط فى وحدة الحرق ووحدة تجميع الدخان، لمنع خروج الانبعاثات والأدخنة التى تضر بصحة المواطنين. اقرأ أيضا: عمال الفحم يستغيثون من ظلم البيئة والضرائب بالفيوم

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