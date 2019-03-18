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السيسي يطلق مبادرة للقضاء على فيروس سي لمليون إفريقي

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون إفريقي، وذلك خلال مشاركته مساء اليوم الأحد، في الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي والإفريقي بمحافظة أسوان. وقال الرئيس السيسي إن الشباب أثبت أن التكامل العربي والإفريقي هدف قابل للتحقيق، مضيفا: «أيها الشباب أثمّن جهودكم الحقيقية في هذا الملتقى». وتابع: «الوقائع التي نواجهها اليوم تحتم علينا أن نكثف مساعينا لتجديد الخطاب الإنساني». كما قرر السيسي تكليف إدارة المنتدى بإعداد منتدى مصر والسودان.

وانطلقت مساء اليوم، فعاليات الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي والإفريقي، برعاية الرئيس السيسي، وكانت فعاليات الملتقى، انطلقت مساء أمس السبت، باحتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي. وشهد الملتقى تدشين سلسلة من الفعاليات الثقافية والشبابية، التي ستستضيفها أسوان طوال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي،

وانطلقت مساء اليوم، فعاليات الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي والإفريقي، برعاية الرئيس السيسي، وكانت فعاليات الملتقى، انطلقت مساء أمس السبت، باحتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي.

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وشهد الملتقى تدشين سلسلة من الفعاليات الثقافية والشبابية، التي ستستضيفها أسوان طوال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار اختيارها عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019.

وأكد عدد من المشاركين بالملتقى، أن مصر ستظل تلعب دورا رياديا في محيطها العربي والإقليمي.

كما شددوا على أن مصر قادرة على تحقيق تطلعات الشباب في ظل حرص القيادة السياسية على دعمهم وإفساح المجال أمام المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال.

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