انت الان تتابع السيسي يطلق مبادرة للقضاء على فيروس سي لمليون إفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون إفريقي، وذلك خلال مشاركته مساء اليوم الأحد، في الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي والإفريقي بمحافظة أسوان. وقال الرئيس السيسي إن الشباب أثبت أن التكامل العربي والإفريقي هدف قابل للتحقيق، مضيفا: «أيها الشباب أثمّن جهودكم الحقيقية في هذا الملتقى». وتابع: «الوقائع التي نواجهها اليوم تحتم علينا أن نكثف مساعينا لتجديد الخطاب الإنساني». كما قرر السيسي تكليف إدارة المنتدى بإعداد منتدى مصر والسودان.

وانطلقت مساء اليوم، فعاليات الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي والإفريقي، برعاية الرئيس السيسي، وكانت فعاليات الملتقى، انطلقت مساء أمس السبت، باحتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي. وشهد الملتقى تدشين سلسلة من الفعاليات الثقافية والشبابية، التي ستستضيفها أسوان طوال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي،