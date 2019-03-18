شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. الأبرز في صحف الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناولت الصحف الصادرة الاثنين عددا من الموضوعات، جاء في مقدمتها فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي التي عقدت في أسوان على مدي اليومين الماضيين، بالإضافة إلى قضايا محلية وخارجية متنوعة.

وأبرزت صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية» مواصلة ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان أعماله لليوم الثاني، وأشارت إلى مطالبات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقارة الإفريقية، والتغلب على التحديات، وتغيير واقع شعوبها إلى الأفضل.

وأوضحت أن الرئيس شدد على ضرورة إعداد ورقة بالاحتياجات العاجلة لتنمية القارة، تمهيدا لطرحها أمام القمة العربية ــ الإفريقية المقبلة بـ«الرياض»، على أن تكون محددة الإجراءات وممكنة التنفيذ.

وأشارت الصحف إلى اقتراح الرئيس السيسى، خلال مشاركته في المائدة المستديرة «وادى النيل ممر للتكامل العربي والإفريقي»، على هامش المنتدى، الذي يتضمن عدة نقاط، منها إنشاء صندوق عربي أفريقي، لتمويل مشروعات البنية التحتية بإفريقيا، وتدشين السوق العربية الأفريقية المشتركة، والسعى بقوة لضمان نجاحها.

وأبرزت تشديد الرئيس على أنه ينبغى أن تضع القمة المقبلة آلية عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات، والحفاظ على أمن القارة واستقرارها، وتأكيده على أنه لو تكاتف العرب والأفارقة في إنشاء بنية أساسية قوية تربط بين دولهم، فإن شكل إفريقيا سيتغير بالكامل في غضون 10 سنوات.

وألقت الصحف الضوء على تصريحات الرئيس بشأن وجود تاريخ مشترك في مقاومة الاستعمار، وأن أول قمة عربية أفريقية عقدت في عهد الرئيس السادات عام 77، وأن العرب والأفارقة تجمعهم مصالح، وموارد بشرية وطبيعية ضخمة تتيح فرصا غير محدودة للتعاون، مؤكدا أن الطرفين تواجههما تحديات، على رأسها الإرهاب الذي يعد تهديدا لاستقرار الدولة الوطنية.

وتابع أن الفساد والاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعى، وعدم استغلال الثروات الطبيعية من أكبر التحديات التي تواجه دولنا، مشددا على أن الاستقرار استثمار وهدف عربى وقارى.

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ولفتت إلى الدعوة التي وجهها الرئيس السيسي للحكام من أجل كشف الحقائق أمام شعوبهم وتوعيتهم، لمواجهة تلك المخاطر، وتطرقه إلى التجربة المصرية للارتقاء بالاقتصاد الوطنى، من خلال إنشاء بنية تحتية ضخمة في الطرق والكهرباء والطاقة والمناطق الصناعية الجديدة، منوها بأنه يمكن إقامة طيف واسع من الصناعات التي تقوم على استغلال الثروات الطبيعية الهائلة في القارة، وتوضيحه بأن تكاتف الدول الإفريقية وراء هذا الهدف يسمح بتدفق الثروات عليها وتنميتها.

إلى جانب ذلك، تباينت اهتمامات الصحف، حيث أبرزت الأهرام كشف سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن أن الوزارة تتفاوض على نحو مليارى دولار جديدة كتمويل مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية، لدعم مشروعات تطوير قطاع النقل خلال المرحلة المقبلة، خلال الاجتماع الذي عقده المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع الدكتورة سحر نصر، لبحث الخطط التمويلية للمشروعات الجارى تنفيذها في جميع قطاعات النقل، خاصة فيما يتعلق بمشروعات السكك الحديدية، وأيضًا المشروعات المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى تأكيد المهندس كامل الوزير أن هناك خطة شاملة لتطوير جميع قطاعات النقل، سواء في مشروع تطوير السكك الحديدية ومترو الأنفاق، أو مشروعات الطرق والنقل البحرى وغيرها، التي يجرى تنفيذها وفقا للمعايير العالمية، وتأكيده كذلك بأن السكك الحديدية مرفق حيوى مهم يخدم ملايين الركاب يوميا، وأن العمل على تطوير جميع عناصره يجرى على مدى الساعة، لافتا إلى أن المواطن سيجد بحلول منتصف 2020 سكك حديدية بشكل جديد.

فيما أشارت الصحف إلى تأكيد نصر بأن محفظة مشروعات قطاع النقل التي وفرت لها الوزارة تمويلات من الشركاء في التنمية، وصلت إلى 4.5 مليار دولار، ومعدل السحب وصل إلى 1.6 مليار دولار، ووصل حجم المنح المقدمة للنقل إلى 153 مليون دولار.

وفي الشأن الخارجي ألقت الضوء على أجواء الحزن البالغ، التي خيمت على مراسم دفن ضحايا الهجوم الإرهابى على المسجدين بمدينة كريست تشيرش، حيث أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أمس أن السلطات ستبدأ تسليم أعداد محدودة من الجثث إلى الأسر لدفنها إلى أن يتم تسليم كل الجثث بحلول بعد غد، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه البلاد موجة تضامن من مختلف طوائف الشعب النيوزيلندى للوقوف بجانب أسر الضحايا ومساعدة الكثير من المسلمين الذين سيطرت عليهم مشاعر الخوف.

فيما اهتمت الأخبار، بتصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والتي أكد خلالها أن الدولة لديها خطة متكاملة لتطوير كافة موانئ الجمهورية، وعلي رأسها ميناء الإسكندرية ليصبح قادرا على استيعاب جميع أنواع السفن، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وينعكس إيجابا على حركة النقل والتجارة بقناة السويس.

وأبرزت الصحف إشارته خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات»مارلوج 8»‬، أمس إلى أن العمل يجري لتطوير موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة، والذي تم خلاله كذلك مناقشة عدة محاور منها «مشروعات الاستثمار المستدام، أهمية محور قناة السويس كمنطقة اقتصادية عالمية واعدة وأحدث الإبداعات والابتكارات التكنولوجية في الموانئ والاستثمار البيئي في الموانئ والمردود الاقتصادي وأهمية تطوير الكوادر البشرية لتحقيق رؤية الموانئ 2030».

أما «الجمهورية» فألقت الضوء على قرر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد إحالة المحاسب مصطفي سلطان نائب رئيس الهيئة للشئون المالية للتحقيق معه من قبل الشؤون القانونية بالهيئة بسبب مخالفات مالية بالقطاع وإنهاء تكليفه نائبا للمالية. وكشفت المصادر أنه إذا أثبتت التحقيقات الاتهامات الموجهة له ستحيله للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.